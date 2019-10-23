蒙面球迷襲擊拜仁粉絲　被質疑警察唔做嘢

香港時間星期三（23日）凌晨舉行嘅一場歐洲U19青年聯賽，發生奧林比亞高斯蒙面球迷襲擊拜仁慕尼黑Fans嘅暴力事件，幾名拜仁球迷被打至血流披面，有啲阿媽要抱住年幼子女四散奔逃，場面非常血腥恐怖！

場波係歐洲U19青年聯賽第三輪賽事，由希臘奧林比亞高斯喺比雷埃夫斯港主場對德國拜仁慕尼黑，當比賽踢到下半場81分鐘左右，拜仁領先4比0嗰陣，大約80名戴住電單車頭盔或頭套蒙面嘅奧林比亞高斯足球流氓，手持木棍、樹枝衝上看台圍毆手無寸鐵嘅拜仁球迷，連部分場內拜仁球員都未能倖免，場面極度混亂，唔少女球迷要抱持細路走落球場避難。事後警方稱，至少有6名德國Fans受傷，當中4人送院，有人被打至滿口鮮血，但目前未有消息拉到人。

隨後球證暫停比賽，休戰半個小時後，賽事草草收場，奧林比亞高斯球員亦走去拜仁球迷坐嘅看台，向佢哋道歉。呢件事喺網上引起極大迴響，有球迷要求取消奧林比亞高斯參賽資格，又有人質疑警察冇及時制止暴行。

奧林比亞高斯隨後發表聲明，強烈譴責足球流氓襲擊客隊球迷，仲揚言「暴徒喺奧林比亞高斯大家庭絕無立足之所」，同球會完全無關。