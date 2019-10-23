菁英盃　峰迴路轉！理文2比2迫和傑志

「菁英盃」周三晚（23日）假旺角大球場上演A組由傑志對理文的分組賽，於比賽初段由尼迪利先開紀錄的理文，一度被傑志的蘇沙及畢頓於上下半場各入一球反超前，直至比賽尾段憑着顏樂楓的入球扳平，最終雙方以2比2打成平手，各得1分。

於比賽初段採取主動的理文，在開賽僅9分鐘有沙普夫右路窄位起腳被接實後，戰至11分鐘便先開紀錄，基華尼頓左路接應沙普夫妙傳後，傳中予尼迪利跳頂彈地波入網。

落後一球的「藍鳥」急起直追，22分鐘先有畢頓短傳予鞠盈智禁區頂抽射高出，畢頓於4分鐘在禁區頂再有一記斜傳，惟一眾隊友未能及時接應。在費蘭度及盧卡斯缺陣下，今仗改任正前鋒的蘇沙戰至30分鐘為傑志扳平，接應隊友頭槌控定短傳後，於禁區外轉身一射入網。

理文於完半場前不乏攻勢，36分鐘基華尼頓左路突破後於禁區頂抽射中柱角位彈出，鄧匡延後上補射則被王振鵬沒收。41分鐘，基華尼頓於禁區外遠射地波，則被王振鵬橫身救出。45分鐘，沙普夫則把握對手未能解圍起腳僅告出界，雙方打成1比1平手入更衣室。

傑志在換邊後不足2分鐘便反超前，巴拉克右路橫傳，畢頓於禁區內在無人看管下射成2比1。58分鐘，陳晉一左路搏得罰球，並由鞠盈智直射被袁皓俊撲出。

理文戰至63分鐘則有周家樂右路開出罰球傳予劉學銘，惟後者頭槌攻門未能命中目標，球隊於75分鐘再有沙普夫中路禁區頂主射罰球高出。於比賽尾段換入李康廉加強攻力的理文，戰至80分鐘追和，U22小將右路罰球橫傳予顏樂楓抽射入網。「藍鳥」於完場前錯失良機，蘇沙85分鐘把握敵衞失誤於禁區內起腳中柱彈出，惟畢頓未能及時補射，被袁皓俊將皮球沒收，最終雙方打成2比2平手完場。