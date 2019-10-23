菁英盃　向費蘭度偷師　20歲畢頓入波

周三（23日）晚的「菁英盃」賽事，雖然最終傑志以2比2賽和理文失分，但對於如畢頓（Seb）等U22球員來說，經驗的收穫比起結果更為重要。

傑志今場派出畢頓、巴拉克和陳晉一這3名U22球員任正選，當中唯一打足全場的20歲小將畢頓更攻入一球，為球隊在下半場初段取得領先優勢。Seb賽後認為，雖然射入今季第一球，但美中不足是未能替球隊贏波：「有啲失望，我哋今場波好努力。上半場表現唔錯，下半場亦有好多機會，但嗰球波⋯⋯應該要入。OK啦，我哋仲有最少7場，希望下場做番好啲。」

新任主教練施利斯高域（Blaz）在這幾場賽事，都樂於派鄭展龍、巴拉克、羅梓駿等年青球員上陣，而球迷亦有幸在今場認識另一副年青新面孔——17歲的唐曉峰。剛好「藍鳥」下半場的入球，更是由畢頓和另一位小將巴拉克共同炮製，顯示「藍鳥」正刮起一陣「青春風」。Seb藉此了感謝Blaz的信任，希望日後用表現答謝球隊和球迷。此外，他還透露巴西外援費蘭度經常鼓勵一眾後生仔，他自己亦會從費蘭度身上偷師：「佢畀咗好多意見我，仲會成日提醒我企位，幫助到我進步。」