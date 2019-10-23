菁英盃　顏樂楓：要令年輕隊友放心！

「啊⋯⋯都隔咗一季喇，都係喺旺角場入，我仲記得係對東方。」理文副隊長顏樂楓說。「菁英盃」A組分組賽周三（23日）上演，由傑志硬撼理文。理文雖有尼迪利先開紀錄，但傑志在蘇沙、畢頓建功下，一度反超前2比1，理文憑藉顏樂楓的入球，助球隊追和2比2。

顏樂楓上一個入球要數到2018年4月14日，久沒進帳的他坦言：「呢一球對我自己唔算好重要，反而為球隊追和，攞番寶貴1分，我覺得呢樣先係最重要。」在列斯奧傷出後，顏樂楓戴上隊長臂章，更在重要關頭挺身而出，他表示自己已不是年輕球員，需負上更多責任：「喺菁英盃嘅比賽我要為幾位年輕隊友帶來穩定性，等佢哋可以好放心去發揮自己，我都好開心佢哋今場冇怯場，發揮得好好。」

理文剛在上周日（20日）擊敗標準流浪，該仗顏樂楓亦有上陣，連同今仗在內，他在4日內踢足180分鐘。能夠在兩場比賽都奮鬥到最後一刻，他感激球隊職員盡心盡力付出：「其實我自己踢咗幾年，好少喺4日內踢兩場波，對自己體能有啲要求，幸好球隊所有嘅教練、Physio（物理治療師）調節得我哋好好，踢足90分鐘冇抽筋，呢樣嘢要歸功於大家。」