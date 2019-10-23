【RIP】悲慘的奮鬥故事　殘奧金牌被安樂死

傷病的折磨可能比死更難受，曾勇奪殘疾人奧運會金牌的比利時輪椅田徑運動員華禾特（Marieke Vervoort），由於無法忍受疾病之苦，於當地時間22日被執行安樂死，終年40歲。

或者大家對華禾特並不熟悉，但她在比利時是一位家喻戶曉的體育明星，一個身殘志堅、努力追夢的生命鬥士。她原本是一位健康正常的人，但在2000年其身體出現變化，被診斷出患上罕見怪病—退行性脊髓炎，這個疾病令她無法直立行走，只能依靠輪椅。

為了恢復身體，她參加了輪椅籃球，又參加三項全能鐵人賽，但其後因為病情突變，令她不能參加全能賽，只能參加輪椅短跑項。對此，她依然繼續追夢，2012年倫敦殘疾人士運動會,她奪得了T52級比賽100米金牌及200米銀牌，更被稱為「殘奧保特」，而三年前她在里約奧運再添兩面獎牌。

她在2016年的一次訪問中坦言:「對我，比賽及訓練，就是藥！」這個病的疼痛令她痛哭，無法控制的尖叫，她必須服用止痛藥，甚至嗎啡止痛，有時真正入睡也只有10分鐘。她在里約奧運奪牌後表示已為自己安排好「後事」，她很早之前已經簽下一份協議，就是在某一天由一名醫生結束她的生命，終於她等到了，一份來自她家鄉的聲明：「這周二，華禾特兌現了這份協議。」

「對我來說死亡只是一個行為，你可以睡覺而不需要甦醒，對我這是最和平的東西。」華禾特曾在訪問中提到對死亡的睇法，希望她離開人世到另一個世界可以脫離痛苦！

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