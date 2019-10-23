【核彈】紅軍名宿：利物浦將買辛祖

利物浦前德國中場夏文爆料，話收到風紅軍對多蒙特翼鋒查頓辛祖好有興趣。夏文認為紅軍好大機會於下個夏天，出重金搶呢名英格蘭金童，特別係如果「埃及文明」鋒線有成員離開，辛祖將好大機會轉投紅軍。

今年19歲嘅辛祖，自於曼城過檔「蜜蜂兵團」後光芒四射，已成為多蒙特前線不可或缺嘅成員，至今66次上陣射入18球，季前德超盃佢就貢獻1個入球、1個助攻，帶領球隊砌低強敵拜仁，另外佢亦入選英格蘭國家隊，於9月中對科索沃梅開二度，前途無可限量。

上個轉會窗已有傳辛祖將轉投曼聯，但紅魔鬼本季成績勁曳，若本季未能殺入前四、攞到歐聯資格，相信想收購辛祖亦有心無力；若利物浦堅出手，相信好大機會成功購入。夏文表示：「我知道利物浦對辛祖好有興趣，利物浦於下個夏天，會成為購入辛祖嘅熱門球隊。佢來自曼城，我唔知曼城會唔會用重金買佢返去；曼聯如果冇歐聯資格，亦都好難吸引辛祖，另外曼城係曼聯同市死敵，辛祖未必對曼聯有興趣。」

「環顧當今球壇，冇幾多個攻擊球員可以改善到紅軍鋒線，我唔肯定辛祖可唔可以做到，但若『埃及文明』有人離隊，收購辛祖就係完美選擇。」

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