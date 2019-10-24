教父出手！拿玻里斟伊巴踢歐聯

拿玻里將於周四(24日)凌晨歐聯E組作客薩爾斯堡，呢支意甲勁旅有4分在手排緊榜首，出線機會樂觀。

拿玻里老闆迪羅倫迪斯已經為明年淘汰賽做準備，計劃明年1月轉會市場重開之後，簽入瑞典神鋒伊巴謙莫域。

被稱為意國球壇「教父」嘅迪羅倫迪斯話：「我同伊巴謙莫域係朋友，我之前去洛杉磯，同佢哋一家人住埋同一間酒店，我約過佢哋食飯，大家傾咗好多事情，佢係我好喜歡嘅球員，至於佢最終會唔會加盟拿玻里，都係由佢話事。」

伊巴謙莫域喺今季美職常規賽，上陣29場入30球，效率極高，佢將於年底同洛杉磯銀河約滿，盛傳佢有意重返意甲。

呢位38歲射手曾經效力祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭，國米都有意請佢回巢，拿玻里加入爭奪戰，以伊巴謙莫域喜歡接受新挑戰嘅性格，可能會傾向揀拿玻里，而且伊巴謙莫域同拿玻里教練安察洛堤，曾於巴黎聖日耳門合作過，應該夾到。

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