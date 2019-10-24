歐聯新紀錄　美斯連續15屆士哥

歐聯死亡F組巴塞隆拿作客布拉格斯拉維亞，阿根廷球王美斯閃電開紀錄助巴塞贏2比1，並創下歐聯新紀錄，成為首位連續15屆取得入球球員，比宿敵C朗多1屆。巴塞贏波後以7分登上榜首。

開賽166秒，巴塞埋門有斬獲，艾法美路睇準空檔禁區頂送球入禁區，美斯12碼點接應門前一掃入網，巴塞領先1比0，美斯創下歐聯連續15屆入球歷史紀錄，當中攻破33支球隊大門，隊數亦追平C朗及名將魯爾。

雖然早段入波，但巴塞贏波過程並不輕鬆，布拉格斯拉維亞只係名氣唔及同組其餘3隊，但踢落有料到，全場控球比率高達48%，埋門錄得24射9，遠遠高於巴塞嘅13射7中。戰至50分鐘更由博日爾近門扳平1比1。

巴塞始終經歷較佳，且技高一籌，57分鐘把握一次罰球機會，蘇亞雷斯在遠柱底線窄位照起腳，迫使對方球員門前擺烏龍，為巴塞奠定2比1勝局。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。