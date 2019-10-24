利物浦大炒亨克　英超4隊全勝

歐聯E組利物浦作客以4比1大炒亨克，連同之前嘅熱刺、曼城及車路士，本輪歐聯4支英超錄得全勝，合共攻入15球僅失2球，重現英超盛世；今場利物浦有阿歷士張伯倫梅開二度最威，沙迪奧文尼同穆罕默德沙拿各入1球，贏得輕鬆。

利物浦開賽2分鐘取得領先，阿歷士張伯倫離門25碼快腳抽射，對方門將毫無反應目送皮球入網，利物浦領先1比0，26分鐘亨克前鋒薩馬達頭槌破網，但翻看VAR發現伊東純也傳球前越位在先，入球無效。

下半場紅軍繼續進攻，57分鐘阿歷士張伯倫禁區外冷箭再度建功，個人梅開二度，利物浦贏到2比0，其後沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿於77及87分鐘各建1球，紅軍贏到4比0，88分鐘史堤芬奧迪為亨克破蛋，最終利物浦贏4比1完場。

總結歐聯第3輪，4支英超球隊錄得全勝，計有熱刺5比0、曼城5比1、利物浦4比1及車路士1比0，英超球迷最開心。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。