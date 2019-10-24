【歐霸盃】曼聯識贏波未？
2019年10月24日 08:15
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(Getty Images)
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周四深夜歐霸分組賽，英超曼聯於L組作客塞爾維亞球隊柏迪遜，曼聯上場雖然成功終止利物浦於聯賽長勝走勢，不過這支球隊目前最大問題是不懂進攻，對上9場比賽從未試過單場入多過1球，總入球全開2球或以下。
就算轉戰歐霸表現亦沒太大改善，近10場歐霸總入球都是全開2球或以下，柏迪遜頭2輪分組賽與曼聯一樣同得4分主場出擊未必處下風，以曼聯今季作客表現，能保不敗已屬萬幸，相信踢法都會較為保守，2.5球入球細捧得過。
名家：笛子波童
直播表
周五0:55am 歐霸盃 柏迪遜 Vs 曼聯
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周五0:55am 歐霸盃 羅馬 Vs 慕遜加柏
Now 645；有線662、602台
周五0:55am 歐霸盃 施洛雲 Vs 狼隊
Now 644；有線604、603台
周五3:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 甘馬雷斯
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周五3:00am 歐霸盃 些路迪 Vs 拉素
Now 644；有線604、603台
周五3:00am 歐霸盃 西維爾 Vs 杜迪蘭治
Now 645
周五3:00am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 標準列治
有線662、602台
周五8:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 費城聯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周五10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 洛杉磯銀河
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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