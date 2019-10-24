【歐霸盃】曼聯識贏波未？

周四深夜歐霸分組賽，英超曼聯於L組作客塞爾維亞球隊柏迪遜，曼聯上場雖然成功終止利物浦於聯賽長勝走勢，不過這支球隊目前最大問題是不懂進攻，對上9場比賽從未試過單場入多過1球，總入球全開2球或以下。

就算轉戰歐霸表現亦沒太大改善，近10場歐霸總入球都是全開2球或以下，柏迪遜頭2輪分組賽與曼聯一樣同得4分主場出擊未必處下風，以曼聯今季作客表現，能保不敗已屬萬幸，相信踢法都會較為保守，2.5球入球細捧得過。

名家：笛子波童

直播表

周五0:55am 歐霸盃 柏迪遜 Vs 曼聯

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五0:55am 歐霸盃 羅馬 Vs 慕遜加柏

Now 645；有線662、602台

周五0:55am 歐霸盃 施洛雲 Vs 狼隊

Now 644；有線604、603台

周五3:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 甘馬雷斯

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五3:00am 歐霸盃 些路迪 Vs 拉素

Now 644；有線604、603台

周五3:00am 歐霸盃 西維爾 Vs 杜迪蘭治

Now 645

周五3:00am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 標準列治

有線662、602台

周五8:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 費城聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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