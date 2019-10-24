【人物誌】張伯倫涅槃重生　紅軍等緊你

利物浦喺歐聯大破亨克唔令人意外，不過阿歷士張伯倫嘅精彩表現，就成為利迷嘅最大驚喜。呢位英格蘭中場經歷18個月嘅「傷患地獄」，錯過2次歐聯決賽嘅機會，近期終於慢慢重拾狀態，上場英超對曼聯後備入替已有搶眼演出，今場歐聯擔正更加光芒四射，2次遠射入波都係佢嘅招牌，張伯倫亦成為今季歐聯第1個完成禁區外梅開二度球員，對上一個做到嘅球員，就係美斯上屆對曼聯嗰陣所創造。

張伯倫爸爸馬克係前英格蘭國腳，以速度同腳法見稱嘅傳統翼鋒，國家隊生涯就係同利物浦名宿班尼斯合組雙翼，所以張伯倫細細個已經係向翼鋒方向發展，佢中學時代更曾經寫過一篇《如何成為亨利》嘅論文，包括制定埋個人練習計劃，相當認真。

阿歷士張伯倫已經26歲，步入足球生涯黃金年齡，經歷18個月恐怖傷患後依家涅槃重生，事實上張伯倫嘅活力、侵略性同射門能力都比利物浦隊長佐敦軒達臣優勝，雖然佢可以出任翼鋒，但係進攻中場似乎加適合張伯倫發展，佢嘅遠射能力亦係菲臘比古天奴之後「紅軍」最有把握球員，利物浦最後砌圖就係張伯倫？

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