【特稿】車路士英雄連線：蝙蝠俠x美國隊長

車路士今季人才輩出，雖然今夏被禁止買人，但依家陣容仍然非常鼎盛，比利時前鋒巴舒亞伊同美國翼鋒基斯甸普列錫亦未能搶佔正選。不過，呢兩位攻擊球員近期漸獲重用，周四(24號)歐聯作客1比0擊敗阿積士，就係基斯甸普列錫助攻畀巴舒亞伊一箭定江山，而呢對拍擋可能係車仔最強攻擊組合！

巴舒亞伊同基斯甸普列錫今季上陣機會唔多，但喺僅有嘅合作時間入面，今場竟然係普列錫今季第3次助攻畀巴舒亞伊入波！之前聯賽盃對甘士比以及英超作客修咸頓，普列錫都直接助攻「阿姨」建功。咁都唔止，巴舒亞伊上年1月被外借去多蒙特，半季拎到9個入波，當中有3球又係普列錫助攻，你話係咪最佳拍擋？

巴舒亞伊(Batshuayi)個名有蝙蝠(Bat)呢個字，因而被稱為蝙蝠俠，而基斯甸普列錫更加係美國國家隊史上最年輕隊長，所以被球迷叫做「美國隊長」，車仔有呢對「英雄組合」，前途一片光明！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。