【利物浦官司】為LBJ轉贊助？拍住搵人仔！

利物浦近年成績輝煌，球場上更加所向披靡，不過場外就受到贊助商官司困擾。利物浦同主要贊助商New Balance合約明年7月完結，「紅軍」本來想轉同NIKE合作，不過New Balance合約有優先續約條款，前提係佢哋要同新競爭者開出嘅條件睇齊，結果搞到要對薄公堂，而官司嘅關鍵人物，竟然係NBA巨星勒邦占士！

利物浦同New Balance嘅官司一連3日開庭，庭上爆出唔少內幕。呢場官司關鍵在於New Balance能唔能夠「睇齊」NIKE嘅條款，包括喺全球6,000間店鋪售賣利物浦商品，而更具爭議一點，係NIKE承諾派出旗下名人同利物浦合作，當中主要人物係喺中國市場影響力極大嘅勒邦占士。

據《利物浦回聲報》報道，利物浦認為NIKE提供嘅世界巨星，係New Balance無法「睇齊」，法庭上被公開嘅利物浦電子郵件顯示，紅軍商務主管賀根表示：「我哋(利物浦)特別展望同勒邦占士合作帶嚟嘅龐大利潤，因為NBA同籃球喺中國非常受歡迎。」另一利物浦官員亦表示同勒邦占士合作「令人興奮」。

其實勒邦占士一早已表明係利物浦Fans，手上更有利物浦2%股份，係紅軍小股東之一。官司爭拗點之一係，勒邦占士嘅影響力有冇可能「量化」？點先為之「睇齊」？官司結果係點冇人知，不過利物浦x勒邦占士呢個無敵組合實在令人期待。

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