19歲歐聯超神人！揀加盟曼城為父報仇

周四(24日)凌晨歐聯E組，薩爾斯堡雖然主場2:3不敵拿玻里，但陣中19歲新星夏蘭特梅開二度，成為歐聯史上第一位於首3場分組賽入到6球嘅球員，強如兩大球王美斯同C朗都做唔到。

呢位挪威國腳首場對亨克，上演帽子戲法，之後對利物浦亦有1球進帳，加埋今場入2球，超越車路士名宿杜奧巴，成為歐聯史上首3場分組賽入波最多球員，同時亦喺今屆歐聯射手榜，力壓拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基，升上第1位。

夏蘭特上季由挪超莫迪加盟奧地利勁旅薩爾斯堡，當時表現平平無奇，但今季突然大爆發，為球隊於各項賽事上陣21次轟入18球。最令人驚喜係踢最高水平嘅歐聯，都保持超高入球率。

呢位身高1米94嘅「怪物」被指踢法似瑞典神鋒伊巴謙莫域，已引起各大豪門注意，早前有傳曼聯計劃羅致佢，因為領隊蘇斯克查執教莫迪期間，一手提拔當年只有16歲嘅夏蘭特上一隊，非常欣賞呢位超新星，自然希望帶佢成「魔」。

不過，夏蘭特嘅爸爸係前曼城球員恩治夏蘭特，2001年曼市打吡，前曼聯隊長堅尼用「收山腳」重創恩治夏蘭特，搞到佢提早掛靴，「老夏」亦承認非常憎恨紅魔鬼。

加上近日流出一張相片，就係夏蘭特10年前着住曼城波衫，同埋自己上載當年爸爸同韋亞喺曼城比賽嘅相，話兩人係英雄，擺明要繼承父親衣缽，將來加盟曼城為父報仇。據悉，曼城亦好想簽入呢位名將之後，睇來呢位新世代超級神鋒入「城」指日可待。

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