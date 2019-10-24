威水！香港車手飄移聯賽奪分站冠軍

唯一被邀請出賽的香港車手伍家麒，周三(23日）於俄羅斯最大飄移聯賽 Russian Drift Series (RDS) 力壓一眾車手，勇奪俄羅斯飄移聯賽分站冠軍及年度總亞軍，再度揚威國際。

俄羅斯最大飄移聯賽於2019年共有六站賽事，年度壓軸賽事在 Sochi F1 賽道舉行。參賽車手包括：兩位 FIA IDC 飄移賽事冠軍 Georgy Chivchyan、Arkady Tsaregradcev，俄羅斯本土冠軍 Evgeny Losev，三位日本 D1 冠軍齊藤太吾、日比野哲也、川畑真人、美國 Formula Drift 冠軍 Kristaps Bluss 及來自各地的30多位車手。

伍家麒先於排位賽以第10名進入32強追走賽事，更連續於16強及8強擊敗俄羅斯冠軍 Evgeny Losev 及日本冠軍川畑真人，最後於決賽戰勝美國 Formula Drift 冠軍 Kristaps Bluss 奪得 Sochi 分站冠軍，成為賽事首位奪冠的華人車手，更奪得年度車手亞軍。伍家麒賽後坦言獲得佳績非常感動：「今年有一站賽事因與其他賽事撞期而缺席 RDS，另外有兩站賽事因自己戰車的引擎出現嚴重故障而用了馬力較低的後備戰車，成績未如理想，完全沒有想過最後能夠擠下日比野奪得年度亞軍。車隊這幾個月非常努力搶修引擎，我亦盡了全力在場上打了一場又一場的硬仗，再次證明凡事只要堅持就一定會有成果。我們已經開始籌備下一年度的計劃，希望能繼續再創佳績。」

伍家麒將會在11月2及3日出戰日本 D1 飄移大賽的尾站賽事，之後再於11月30及12月1日代表香港出戰一年一度在日本舉行的 FIA Intercontinental Drifting Cup (IDC)。

RDS 第6站賽事排名 Sochi F1 賽道

冠軍 伍家麒

亞軍 Kristaps Bluss

季軍 Arkady Tsaregradcev

2019 RDS 年度車手排名

冠軍 Georgy Chivchyan

亞軍 伍家麒

季軍 日比野哲也