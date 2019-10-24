【總結】艾榮籃網首演喪破紀錄　不過..

NBA常規賽全面展開！周四(24號)早上上演11場大戰，焦點球星艾榮今季由塞爾特人轉投籃網，表現備受期待。在王牌球星杜蘭特長期養傷下，籃網今季必以艾榮為核心，這名超級控衞今場首演亦搶盡風頭，個人獨取50分，並且交出8籃板及7助攻完美數據。雖然艾榮今場狂破紀錄，但籃網最終在加時以126比127不敵木狼，認真掃興！

艾榮首披籃網戰衣即取得50分，打破籃網史上首演最高得分紀錄(羅素‧2017年‧30分)、NBA史上首演最高得分紀錄(雲丹韋爾‧1984年‧47分)，同時成為NBA史上第5位於球季首戰取得50分或以上球員，對上兩人是安東尼戴維斯及米高佐敦(見表)。

木狼今場有唐斯交出36分同14個籃板，為球隊贏波最大功臣。艾榮賽後亦失望表示：「沒有贏波，50分只是一些數字，沒有贏波，這些數字便沒有價值，不過這只是82場(常規賽)賽事的第1場，不用太過緊張，只要繼續打好就沒問題了。」

●NBA歷來球季首戰入50分球員

艾榮--2019年--50分

安東尼戴維斯--2016年--50分

米高佐敦--1989年--54分

米高佐敦--1986年--50分

張伯倫--1962年--56分

比羅--1959年--52分

●周四NBA常規賽賽果

太陽 124:95 帝王

拓荒者 100:108 金塊

爵士 100:95 雷霆

馬刺 120:111 紐約人

獨行俠 108:100 巫師

籃網 126:127* 木狼

熱火 120:101 灰熊

76人 107:93 塞爾特人

魔術 94:85 騎士

溜馬 110:119 活塞

黃蜂 126:125 公牛

*為加時賽果

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