打爆世盃冠軍鐵衞！暴力式博到12碼

國際米蘭今屆歐聯踢到第3場終於贏波，以2:0擊敗多蒙特，重燃出線希望。雖然國米入波球員係拿達路馬天尼斯同簡達華，但最大亮點其實係後備上陣嘅17歲前鋒施巴斯坦艾斯普薛圖。

國米由拿達路馬天尼斯先開紀錄，但另一位前鋒盧卡古表現低迷，踢到62分鐘，教練干地就用施巴斯坦艾斯普薛圖入替盧卡古，令人嘖嘖稱奇。

呢位小將果然有料到，81分鐘佢自己爆入禁區，多蒙特兩位中堅曉姆斯同祖利安韋高一齊夾擊，都搞佢唔掂，結果令到2014年德國世界盃冠軍成員嘅曉姆斯被逼出腳攔截，但搞到犯規，被吹罰12碼。可惜拿達路馬天尼斯唔生性射失，施巴斯坦艾斯普薛圖補射又未能命中目標。

雖然施巴斯坦艾斯普薛圖未能入波，但佢今次博到12碼，已經贏盡掌聲，並成為國米喺歐聯史上最年輕上陣球員。賽後教練干地話，對呢位超新星信心十足，所以先至會派佢上陣，並認為佢係球隊重要一員。

事實上，羅馬今夏曾經想用迪斯高作為簽施巴斯坦艾斯普薛圖嘅條件，巴黎聖日耳門亦對呢位小將有興趣，但都被國米拒絕，甚至唔畀佢為意大利出戰世少盃，可見干地非常重視佢，如果盧卡古再唔盡快重拾狀態，隨時被施巴斯坦艾斯普薛圖搶走正選位置。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。