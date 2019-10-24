慕尼黑空難後　曼聯再現命運轉捩點

曼聯將於周五(25日)凌晨歐霸盃L組，作客塞爾維亞球隊柏迪遜，亦係紅魔鬼自1958年遭遇「慕尼黑空難」後，首次到「傷心地」貝爾格萊德比賽。

1958年2月6日，曼聯喺歐冠盃(歐聯前身)8強次回合作客淘汰貝爾格萊德紅星後回程，當時曼聯職球員、球迷及隨隊記者乘坐嘅專機，喺德國慕尼黑機場積雪跑道上第3度嘗試起飛時失敗墜毀，機上44名乘客及機組人員當中有23人罹難，罹難者包括8名曼聯球員及3名職員，而紅魔名宿卜比查爾頓則是其中1名生還者。

貝爾格萊德係「慕尼黑空難」發生前，曼聯最後1場比賽地點，球隊相隔61年後再到當地，難免令人勾起傷心回憶。

更不幸係曼聯陷入近30年低潮，今季9場聯賽只有2勝排14位，甚至頻頻出現紅魔鬼會降班嘅「末日輿論」。

事實上，曼聯目前處境甚為不妙，成績差之餘，球隊亦傷兵滿營，兩位球星保羅普巴、迪基亞都因傷，今場冇隨隊，老將艾舒利楊格亦缺陣。

領隊蘇斯克查召入多位小將頂檔，包括門將高華、後衞拉特、中場占士格蘭，要贏呢場榜首之戰，實在唔容易。

不過，基於比賽地點嘅特殊性，曼聯今場必須化悲憤為力量，踢出不死精神，爭取凱旋回歸，先至對得住球會歷史。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。