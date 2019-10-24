強勢回歸贏開巷　飛魚簡綽桐你要識

保良局蔡繼有學校的「飛魚」簡綽桐（Natalie）去年因為出戰青年奧運會錯過學界賽事，今年這位中六泳將強勢回歸，成為「港島及九龍區D2中學校際游泳比賽」煞科日一大焦點。最終她順利贏得女子200米個人混合泳、50蝶及甲組4x50米混合泳接力金牌，學界生涯最後一年協助學校以71分贏得女子甲組冠軍。

簡綽桐上午先在女子200米個人混合泳游出2分17秒80贏得金牌，時間與2013年何詩蓓造出的大會紀錄僅差0.22秒。 下午她再出戰主項50蝶決賽，全程領先下以27秒65首名完成，可惜同樣與學界紀錄（27秒29）擦身而過。來到雙倍積分的接力賽事，作為50背香港青年紀錄保持者的Natalie在女子甲組混合泳接力改游背泳第一棒依然是全場最快，協助保良局蔡繼有學校游出2分11秒45贏得第一名。

這位17歲香港代表是日幾乎無敵手，雖然未能在最後一年學界留下自己的名字，也未能帶領泳隊衝上D1，但她樂見自己終於回到應有水準。「有點失望，畢竟我很想打破紀錄。不過2分17秒是我去年亞運游過的最佳時間，但自從那次之後我都未試過游到，今次算是衝過一個關口，刻苦了這麼長時間都是值得的。」藍色的泳池是她最常到的地方，也只有在水中才獲得無窮力量。她勉勵師妹們要繼續努力，即使兼顧學業很困難，一班隊友也會互相「撐住」：「要對自己有信心，無論幾辛苦都要捱到掂池一刻。」她表示，來年或會到美國升學，繼續游下去。

擁有全場最強打氣團的香港華仁書院是日展現重返D1決心，上午他們先連贏4項，包括林澤鋒的男子A Grade 200及100的雙料冠軍，下午再在接力取得關鍵分數。在男子A Grade 4x50米混合泳接力奪得第一名後，華仁終以295分奪得男子全場團體總冠軍，與第二名的西島中學一同獲得升上D1資格。女子組由滬江維多利亞學校（中學部）和嘉諾撤聖瑪利書院分別以164及161分得全場第一、二名。

華仁來年將會重返D1，可惜中五隊長黃柏叡來年將到外國升學，學界生涯或會提早結束。他期望師弟可以接棒，令華仁留在D1組別：「最近香港有一些活動發生，幸好沒有影響我們備戰，今年是華仁100周年，我相信升上D1是我們做到最大的貢獻。」女子組方面，滬江維多利亞學校（中學部）的徐清揚和許苡琳、陳錦瑤迎來學界生涯最後一個賽事，她們今天和隊友拚盡所有，最後結果也令她們驚喜萬分。廖嘉莉老師說：「她們發夢都沒有想過會升上D1。因為隊中的兩位港隊成員已畢業升上大學，原本我們的目標只希望守在D2，但今天她們卻游出超水準，游得好好。」對於師妹來年將挑戰D1勁旅，三位同學表示雖然實力或很大差距，不過「最重要不是贏，是享受游水，大家加油！」