專欄輪住嚟　靜靜地起革命

7月完成了足總四年一度的改選，也開始準備新一輪足總的5年計劃。至今工作正進行得如火如荼，董事局亦通過了一些新的策略性目標。

近日都有足總人仕公開提及，其中有一個「香港2034打入世界盃決賽周」的策略性目標。這個計劃當然任重道遠，不能空談，必須結合各持份者的努力和支持，只要有一個考慮周詳的計劃，香港是有能力盡快向着目標走出第一步，所謂「千里之行，始於足下」，最終會改變香港足球未來的面貌。（這個新策略計劃的內容將會很快和大家見面。）

「香港2034」策略性目標的核心就是青訓，今年U13聯賽的參賽球員是在2007年1月1日以後出生，推算到2034年的時候，這批球員將是約27歲，正是他們足球生涯最黃金的歲月。所以我對今年的U13聯賽特別感興趣。

今年度「賽馬會U13聯賽」一共有40隊參加，以三輪的「單日聯賽」模式進行分組。第一輪的分組賽已經完成，從中有16隊晉身於10月27日（星期日）在賽馬會傑志中心舉行的第二輪分組賽，最終會從16強中挑選8隊晉身U13甲組聯賽，讓強隊之間多作高對抗性的比賽，加速青少年球員的成長。

傑志今年除了有一隊足歲數U13球隊，以傑志名義參賽之外，亦外借了U12的球員給龍門會，同時也外借了U11的球員給花花會。目前三隊都在第一輪分組賽脫穎而出，成功晉身第二輪分組賽。所以星期日傑志不同梯隊會由9時到下午3時爭取甲組資格。

當日下午5時半亦繼續有「菁英盃」分組賽，傑志將會迎戰東方的賽事，所以這個星期天會是一個非常充實的足球日，屆時球場見。

傑志

會長 伍健