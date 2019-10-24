又係佢！歐聯好波南韓仔點止一個孫興民

南韓首席球星孫興民日前喺歐聯帶領熱刺得勝，入咗個超級靚波，認真犀利！不過，家陣喺歐聯呢個超級大舞台做好戲、踢好波嘅，又點止孫興民一個。上一輪賽事已經試過扭過利物浦頂級守將華基爾雲迪積克嘅薩爾斯堡南韓前鋒黃喜燦，尋日領軍出戰意甲勁旅拿玻里，雖然又再一次輸波，不過佢出色個人技巧喺比賽又一次「騷哥利」，喺39分鐘左路近底線通咗拿玻里守將馬古列「坑渠」殺入禁區，然後被後者踢跌，博得12碼，整個過程流暢精彩，睇到球迷拍爛手掌。

23歲嘅黃喜燦喺浦項制鐵出道，2014年12月正式加盟奧地利勁旅薩爾斯堡，2016年開始為一線隊上陣。上季佢被外借去德乙漢堡，然後今季返回薩爾斯堡兼成為主力。呢位南韓國家隊新星今季已經為薩爾斯堡攻入7球，而喺前兩輪歐聯就錄得2入球3助攻，今場佢又用個人技術博到12碼，盡顯身價，絕對係孫興民以外，另一顆南韓搶眼球星。

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