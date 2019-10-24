曼聯廢棄箭頭　一項技能傲視球壇挑戰高峰

正所謂功欲善其事，必先利其器！喺足球場上，要有好表現，除咗話個人技術要練到最好，或者係連波砵都要着對最靚，仲有一樣非常重要，就係要學好你所效力聯賽嘅語言，先可以同隊友好好溝通，提升表現。前曼聯球星盧卡古，近排就被發現原來係個語言天才，今季轉投意甲國際米蘭嘅佢，去到意大利搵食只係兩個半月，就已經講到一口流利意大利文，原來，呢位比利時坦克係個識講8種語言天才，呢種傲視球壇能力，絕對幫到佢喺足球場上挑戰高峰。

話說近日有一段盧卡古喺代表國米比賽賽後受訪短片，係佢用流利意大利文受訪。佢嘅驚人語言天份，令球迷眼前一亮。要知道去外地聯賽搵食，學識當地語言好緊要，否則好似阿根廷教練比爾沙，去到英冠列斯聯教波16個月都未講到英文，受訪要搵翻譯幫手；曼城射手阿古路嚟到英超8年一樣未講掂英文；最麻煩好似加里夫巴利喺皇馬又係唔識西班牙文，結果咪同隊友缺乏溝通，出事都冇人幫口囉！

對於自己嘅語言天份，盧卡古早前受訪解釋：「對我嚟講，可以向隊友好好表達自己係好緊要。我需要佢哋完全明白我，我想點樣攞波，我想喺邊度攞波，究竟係喺後衞前面、側面定後面呢？我一定要知道每種語言相關詞彙嘅正確講法，因為每種語言細節都好唔同，完全冇其他字詞可以代替。」

講番盧卡古依家識講嘅8種語言除意大利文之外，喺比利時出生嘅佢當然識法文，仲有讀書嗰陣用嘅法蘭德斯語，然後佢同剛果朋友講嘅林加拉語，仲有唔少得梗係英文、葡文、西班牙文同少量德文。值得一提，葡萄牙、西班牙同德國都係佢未效力過嘅聯賽，但佢一樣識講，認真叻仔。其中佢嘅葡文原來係佢當年效力車路士期間，跟隊友保辛華學，之前佢喺世盃受訪突然大講葡文，係令傳媒同球迷都嚇親。

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