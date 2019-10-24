同艾美利傾唔掂數　奧斯爾笑住開火

今季一直唔受阿仙奴領隊艾美利重用嘅德國球星奧斯爾，近排就連球隊大名單都入唔到，繼上輪英超之後，今晚歐聯主場對甘馬雷斯，一樣係連後備席都冇得坐。有傳媒尋日就影到「奧燒」練波時候同艾美利講數，不過場面唔算融洽，事後「奧燒」仲喺社交網擺咗場虛偽笑容相，寫住「你笑死我咩」，網民都認為佢係同艾美利開火喎！

話說喺阿仙奴周三操練入面，有傳媒影到奧斯爾同艾美利行埋一齊，兩人先係握手，然後邊行邊傾，雖然聽唔到佢哋講乜，但睇佢哋面口同身體語言，氣氛肯定唔算係好。之後呢位德國名將就喺社交網擺出一張笑得勁假嘅相，仲寫埋句寸爆對白，網民事後回應包括：「寸緊艾美利啦」、「開火喇、上呀」、「＠艾美利，佢同你講嘢呀」！根本大部份網民都認定奧斯爾係想寸佢「波士」。

最搞笑係之後有網民再拎番「奧燒」早一日擺上IG係祝福前領隊雲格70大壽嘅相，拍埋之後一日笑容相去睇，妥邊個及唔妥邊個，好簡單啫。」

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