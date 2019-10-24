港超聯　除咗多波入　第5周仲有乜睇頭？

經歷了漫長的等待，「中銀人壽香港超級聯賽」終在過去的周末重開，第5周的5場賽事合共出現了18個入球，當中富力R&F的迪布利甫「發市」便食出「大四喜」；和富大埔雖然繼續不勝，卻踢出今季代表作；至於依然未能敲響勝鼓的香港飛馬，就在落後3球的劣勢下，找到「最佳陣容」。

【富力R&F 8比0 佳聯元朗】

接連在爭標分子傑志及冠忠南區身上，取得分數的佳聯元朗，作客廣州燕子崗竟慘遭富力R&F以8比0蹂躪。之前面對傑志和冠忠南區均排出「442」的「橙軍」，是役一轉5後衞便出事，5後衞產生不岀5後衞的效果，加上個別主力不在狀態，致之前屢建奇功的中、後場緊逼戰術，嚴重失靈。當然，最大致命傷乃開賽28分鐘便落後3球，球員信心全失。

碰巧對手富力R&F，經過足足1個月的休戰期後傷疲盡起，之前連輸兩仗動搖了之信心得以回復，知恥近勇下，林柱機成功凍結對方的中場核心米基爾；林志堅、基奧雲尼和伊高沙托尼不斷走位，為本身射術與速度兼備的迪布利，製造大量空位。是役迪布利開齋兼獨建4功，伊高沙托尼和古拿都取得加盟後首個入球。

【和富大埔 1比1 傑志】

勞高和金玟基停賽，和富大埔「焗住」變陣迎戰傑志，由孫銘謙、辛祖和陳文輝組成的3箭頭，配合串演左中場的楊賜麟，以及正選上陣的進攻中場中村祐人，產生出意想不到的效果。尤其一直是球場「通天老倌」的「賜B」，不僅成功多次左路策動具威脅的攻勢，中場協防亦見效率，其中完上半場一記遠射，又勁又有角度，若非對方門將郭劍橋有水準演出，肯定會成為10月份「最佳金球」。當然，陸平中全場表現穩定，救出「藍鳥」多個射門，看不出該隊有何再羅致門將的需要。反而，個別球員之體能仍有待改進，賽事尾段跌Watt的情況然可見。

至於受到傷兵門題困擾的傑志，缺少了盧卡斯和費蘭度，雖然獲得「解放」踢左邊的蘇沙，以及出任右中場的羅梓駿，連番在兩側策動攻勢表現出色，奈何洛迪古斯和鄭展龍似乎缺態，未能將隊友之努力轉化成入球。反而鞠盈智入替後，其走位及輸送，為隊友扳回不少攻勢，並自己射入一球替球隊保住1分，亦證明了自己是出任「4231」中「3」的中間最合適人選。

【理文1比0 標準流浪】

理文主場以1比0力克標準流浪，賽後雖然有球迷提出：「對流浪都贏得1球咁少……」，但其實自加入安基斯、基藍馬和林學曦等球員後，相信沒有一隊敢說「啅硬」這支「以老帶新」的奇兵。由基藍馬、杜馬思和斯薩組成的「3中堅」，身體對抗性極高，年輕門將盧兆崎演出愈見信心，相比起季初，球隊防守方面已毋須太過擔心，惟是役防線縮得太後，間接令球隊進攻上未有足夠人手，未能製做太多攻門（全場6次射門2次中龍）。

標準流浪不易應付，但理文為了周三（23日）晚的「菁英盃」留力，未有讓個別主力正選上陣亦屬事實。前線收起基華尼頓，以鄭兆均和李康廉分任左、右中場的，仍憑快速的側擊，以及亞哥斯達中路策動，主導了全場賽事。為針對對方硬朗及轉身偏慢的中路防守，不時伺機以身後波「搵着數」，盡見部署上之心思。顏樂楓和沙普夫一前一後配搭得宜，繼續發揮防線第一度屏障之作用。

【愉園 3比3 香港飛馬】

愉園重返頂級聯賽後主場第一擊，繼作客擊敗標準流浪後再排出352陣式，據聞原部署面對客軍由「陳7」和佐佐木周組成的鋒線，會屯重兵於後防再伺機反擊。豈料「陳7」和馬高斯先列後備，佐佐木周客串防中，正選上陣的查理士又毫無威脅，後防守壓力不大下，「快活谷」即轉採主動，兩閘翁煦濤和張俊軒輪流發動側擊，馬希卡歷和黎培基在中場合拍有火花，特別是今年底才滿18歲的黎培基，在中場上上落落，傳送及埋門均見威脅，加維蘭和馬希卡歷的入球，他都有極大功勞，賽後當選「仁和堂ManOfTheMatch」乃實至名歸。只是領先至3比0後，球員心雄下未有放慢進攻節奏，面對客軍的換人調動，未能及時反應過來，被追回3比1後即出現混亂，防線愈縮愈後，致3分夢碎。

香港飛馬是役排4231，在前線極具威脅的佐佐木周，褪後與黃俊皓組成「2」，出任單箭頭的查理士，經過多場賽事後表現仍未見突出，加上走動少，令主隊後防整個上半場都踢得「很舒服」，此消彼長下，受壓的自然是香港飛馬。慶幸下半場當機立斷，先後換入馬高斯、陳肇麒和新援文迪斯，前者踢回擅長的防中，佐佐木周踢前一格，「陳7」在前線掛帥，文迪斯在左路策動。調動立竿見影，當中「陳7」和佐佐木周各建一功，補時米高加斯洛扳平一球，亦為佐佐木周助攻，驚濤駭浪追回1分，並終找到開季以來的最佳陣容。

【東方龍獅 0比1 冠忠南區】

東方龍獅主場被冠忠南區打破今季不敗身，主隊雖然全場錄得15次攻門，接近客軍的4倍。最終未能扭轉敗局，冠忠南區門將謝德謙演出神勇是一大關鍵外，落後下力追不果，情急下進攻不是靠艾華頓或慕沙的個人突破，就是中、後場直接踢皮球入禁區，欲「轟贏」列文、比圖和川賴浩太「3枝大杉」，絕非易事。是役中場黃威雖不時有波在腳，但鮮有具侵略性的傳送，這方面當要向前輩林嘉緯多多請教。

冠忠南區在17分鐘由「大水牛」查維斯接應陳廣豪二傳頂入後，即啟動「內置」的防守模式，首度登場的日援川賴浩太表現穩健，與兩位老大哥合作無間，加上領先後兩閘史必和積施利專注防守，5大漢應付簡單直接的攻勢自然「夠做」，配合賽後獲主帥鄭兆聰開名稱讚的門將謝德謙，「防守」絕對不成問題，但全場僅得4次攻門1次中龍，要達到會方季初訂立「好睇又好食」的目標，則要多加努力了！