決賽大激鬥　男女拔爭霸成敗睇接力

「港島及九龍區D1中學校際游泳比賽」上周展開，各校在初賽使出渾身解數，刷新7項紀錄。男女子組同樣戰況激烈，賽事周五假九龍公園游泳池上演決賽大戰，冠軍大熱男、女拔兵分兩路力爭連霸，而得分雙計之接力賽將成為搶分關鍵。

在學體會新安排下，各校打氣團人數大減，令這個年度學界大賽失色不少。不過初賽日依然激戰連場，男子組現時有五間學校以54分並列第一位，包括：拔萃男書院、喇沙書院、聖若瑟書院、英華書院及長沙灣天主教中學。女子組方面，拔萃女書院、德望學校、香港國際學校及瑪利諾修院學校同樣以54分高踞榜首。力爭27連霸的男拔甲組擁有「鑽石級」陣容，其中400米自由泳已達奧運B標的卓銘浩在100自初賽游出50秒80，將自己保持的舊紀錄再推前近兩秒。這位17歲港隊代表最近狀態不錯，九月在亞洲分齡游泳賽勇奪5金2銀2銅，D1決賽日他將會出戰100及200自項目，再次向紀錄挑戰。

另一搶分點落在中六隊長伍棹然（Wesley）身上，這位港隊新星在初賽在男甲100米背泳以57秒73打破大會紀錄。早前Wesley也在香港公開賽100背游過57秒69贏得本地組冠軍，在最後一年的D1賽希望帶領男拔連霸成功，留下一個美好回憶。不過男拔要得「Grand Slam」絕非容易，英華書院、擁有4項學界背泳紀錄的何肇倫今年轉戰乙組50米蝶泳和100米自由泳，表現同樣一鳴驚人。他在兩個項目在初賽均刷新紀錄，決賽有望為英華搶得不少分數。

拔萃女書院已是連續31年的學界泳壇霸主，今年她們更請來施幸余擔任教練與另一奧運級名將蔡曉慧共同領軍。女拔初賽已有大師姐何南慧及乙組黃詩婷合共打破三項自由泳紀錄，另外亞運代表、隊長之一的林凱喬，以及8月全青運打破三項香港青年紀錄的劉平兒，齊齊首名晉身甲組50米蛙泳及乙組50蝶決賽。女拔實力超班，衞冕只是一步之遙。上屆總亞軍協恩中學暫排第3，落後榜首學校兩分。即將畢業的陳芷翹希望與一班師妹為學校搏盡:「不需要給自己太大壓力。要贏人，先要贏自己。每一個隊員都游到最好的話，自然可以合力突破界限。」