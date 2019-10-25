睇完數據先識驚　巴塞尋晚歐聯贏波堅執到

西甲班霸巴塞隆拿尋晚喺歐聯作客險勝布拉格斯拉維亞2比1，睇比數話係險勝，你未必會信。不過如果你睇埋呢場波數據，你就會知即使擁有球王美斯壓陣，巴塞尋晚場波都係踢得勁下風，能夠贏到波除咗係門將達史特根表現神勇之外，真係要多謝幸運女神囉！

從雙方控球率去睇，巴塞係53%對布拉格斯拉維亞嘅47%，「地上最強」都仲係佔優，不過如果大家諗諗，平時巴塞對大部份球隊，控率比率超過6成係基本，去到7、8成都紀錄唔出奇。此外，巴塞今場傳球次數係483次，有382次成功，但以傳球神準聞名嘅佢哋，全場101次交失，根本絕對少見。

射門方面，巴塞仲要只有13次，反而布拉格有成22次，要知道巴塞條鋒線係美斯、蘇亞雷斯同基沙文等世界頂級球星組成，依家射門次數畀主隊拋甩，你都咪話唔醜怪。最緊要一樣，今場巴塞嘅全隊跑動距離係100.39公里，而布拉格斯拉維亞係115.17公里，即係話主隊跑多咗成15公里，幾乎係打多個人一樣，結果巴塞畀人全場逼搶，踢得差落下風都好合理，若非對手後段整個烏龍波送禮，巴塞都幾難攞晒3分。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。