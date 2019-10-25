又僅贏12碼！曼聯歐霸靠新仔救駕

曼聯喺歐霸盃又煲魚生粥，作客柏迪遜僅勝1:0。曼聯本季攻力疲弱，今仗呢個缺點又再次表露無遺，面對次級對手攻門少之又少，最終僅靠新仔左閘班頓威廉斯喪跑博得12碼，安東尼馬迪爾一箭定江山。紅魔鬼雖然贏波，但成個下半場被撳住揪，魔迷真係睇見都唔開胃。

曼聯今仗作出唔少輪換，最有威脅嘅拉舒福特、丹尼爾占士被收起，安東尼馬迪爾、桑馬達、連格負責攻堅，2名新仔班頓威廉斯同占士加拿獲派正選上陣。曼聯上半場表現，同近期分別不大，面對擁有主場之利嘅柏迪遜，曼聯上半場機會唔多，其中麥湯米尼接應右路罰球近門一頂中網側，已經係最大亮點。39分鐘主隊更有入波黃金機會，前鋒烏馬沙迪基禁區外妙射中柱彈出。43分鐘，班頓威廉斯左路硬推入禁區，主隊後衞落腳將佢剷跌，球證直指12碼點，馬迪爾主射中鵠，半場曼聯領先1:0。

換邊後曼聯畀柏迪熟撳住踢，主隊於禁區外得到罰球，拿捷高主射柱邊出界。52分鐘蘇馬於禁區頂「級」到馬古尼成份跌低，空晒左腳狂抽，但角度太正被羅美路救出。67分鐘班頓威廉斯於禁區內手球，但球證冇畀12碼。

柏迪遜愈攻愈入肉，74分鐘蘇馬禁區邊橫傳，烏馬沙迪基第一時間勁射可惜貼柱出界。83分鐘日本國腳淺野拓磨接應右路角球近門一頂，又畀羅美路神勇救到，最終曼聯頂得住小勝1:0，3場分組賽只入2球但取得2勝1和。

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