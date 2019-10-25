【有片】一個舉動　馬古尼笑大人個口

曼聯雖於歐霸盃贏波，不過整體演出令人不敢恭維，僅靠1個12碼小勝柏迪遜，成場比賽都冇乜亮點。今夏以8000萬鎊加盟、全球最高身價後衞哈利馬古尼，今仗成為紅魔隊長，但呢位英格蘭國腳，於開波前完全忘記咗自己係隊長、要對方隊長同3名裁判員等佢擲毫揀場，堅係失禮人。

今仗領隊蘇斯克查於陣容上大幅輪換，因為艾舒利楊格冇出場，馬古尼成為球隊隊長。睇現場直播就睇到呢幕，柏迪遜隊長史杜高域拎住支旗，同3名裁判企喺中場附近，等曼聯隊長過嚟交換錦旗，並且擲毫揀場，但馬古尼卻遲遲未出現，搞到球證都眼望望搵人，最終要揚手叫馬古尼過嚟。呢個時候馬古尼先記得有事要做，面露尷尬之色急急步嚟到完成工作。

面對次級對手，馬古尼今戰表現只係一般，上半場應付一次高空傳中，竟然誤判來球，畀個波跌到要害附近先狼狽解圍，下半場主隊蘇馬於禁區頂推進，馬古尼被對手一「級」，竟然成份跌低，畀對手面對大門任射，好彩蘇馬射得太正畀羅美路救出，曼聯先力保1球領先優勢完場。

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