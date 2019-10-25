水貨變球王　比比2入罰球阿仙奴反勝

阿仙奴隊史最高身價球員終於打出身價，尼高拉斯比比13分鐘內，2度射入超靚罰球，帶領兵工廠於劣勢下，喺歐霸盃主場反勝甘馬雷斯3:2！甘馬雷斯小組2仗全敗，阿仙奴以為食硬，但客軍上半場已兩度領先，其中美蘭尼爾斯終極派膠堅睇到救迷嘔血；去到80分鐘後備入替嘅比比左腳妙射窄角度罰球扳平，到補時階段佢再施展黃金左腳奠勝，堅係精彩。

阿仙奴領隊艾美利，今仗派出副選陣容應戰，諗唔到甘馬雷斯9分鐘就打開紀錄，前熱刺球員馬卡斯艾活士於禁區內抽射入網領先，之後客軍愈打愈有，多次搞到主隊後防風聲鶴唳。32分鐘主隊發威，加比爾馬天尼利近門頂入追平。以為之後會順風順水，點知美蘭尼爾斯於中場突然甩腳被偷甩波，客軍前鋒如入無人之境抽射中柱彈出，般奴杜亞迪執雞大腳抽入，半場客軍再度領先。

換邊後艾美利換入丹尼施巴路斯同古安杜斯，不過客軍依然有優勢，其中翼鋒大衛臣彭利拿多次傳射都極具威脅，當中包括韋保亞近門後腳一射被救出，而佢中距離抽遠柱亦僅斜出。80分鐘阿仙奴開始上演反勝好戲，比比於右路窄角度，起左腳射入遠柱網仔妙到毫巔，到93分鐘，古安杜斯於禁區頂博得罰球，比比再度出左腳彎入死角，阿仙奴於驚濤駭浪下反勝，於小組3戰3勝。