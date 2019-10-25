鋒頭蓋麥迪臣 李城又有新星彈起！

李斯特城自贏得英超冠軍後，球隊又沉咗幾季，到今季終於捲土重來，成為爭前四奇兵！目前李城高踞英超第3位，僅落後兩大班霸利物浦同曼城，老將前鋒占美華迪已攻入6個聯賽入球，另外中場占士麥迪臣已經成風頭躉，曼聯都對佢虎視眈眈。

但李城成績咁好，功臣當然唔只咁少，領隊羅渣士知人善任，21歲小將哈維班尼斯，已經連續4場聯賽踢正選，呢名翼鋒侵略性強，8月鬥錫菲聯已經射入1球世界波，被選為英超當月最佳入球，上仗反勝般尼，呢名英格蘭U21國腳，更包辦2個助攻帶領李城反勝，羅渣士大讚呢位新星前途無限，今晚深夜英超李城作客修咸頓，堅要落足眼力睇佢表演。

直播表

周五8:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 費城聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 洛杉磯銀河 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周五4:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 墨爾本勝利 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六0:30am 德乙 基爾 Vs 波琴 on.cc 東網

周六2:30am 德甲 緬恩斯 Vs 科隆 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六2:45am 意甲 維羅納 Vs 薩斯索羅 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六2:45am 法甲 南特 Vs 摩納哥 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六3:00am 英超 修咸頓 Vs 李斯特城 Now 621

周六3:00am 西甲 維拉利爾 Vs 艾拉維斯 Now 632

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