喇沙拔萃鬥得激　學界Benz游到人生第1次

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組決賽今日（25日）在九龍公園游泳池展開，上午已有6項新紀錄產生。其中拔萃男書院的「王牌」卓銘浩憑凌厲後勁贏得男子甲組200米自由泳冠軍兼破紀錄，而同一賽項在女子乙組亦有新紀錄誕生，但過程則鬥得難分難解，瑪利曼中學的鄭渝最終游贏勁敵兼好友、拔萃女書院的劉平兒，喇沙書院的劉平治則突破自己，在男子甲組200米混合泳收穫自己首個學界紀錄。

決賽日上午舉行200米自由泳、100米蛙泳、50米蝶泳、100米背泳、50米自由泳及200米混合泳6個項目。男拔的卓銘浩（Michael）在甲組200米自由泳封王，將自己上年所創的紀錄再推前0.19秒。Michael與喇沙的劉平治在首100米叮噹馬頭，但第二次轉塘後他即發力甩開對手，最後以1分50秒11破大會紀錄時間觸池。賽後Michael對於再破紀錄表示興奮，他希望可以在下星期的香港長池分齡游泳錦標賽中再挑戰自己，「希望可以游到1分50秒內，因為學界造到嘅成績係唔計落B標，只係計香港紀錄，所以希望下星期會游好啲。」九月完成亞洲分齡游泳錦標賽後，Michael即馬不停蹄地準備學界D1比賽和長池分齡錦標賽，他笑言希望比賽結束後可休息調整。

而在女子乙組200米自由泳項目，瑪利曼的鄭渝（Chloe）繼上年以1分12秒41的成績刷新100米蛙泳紀錄後，再收穫一個學界紀錄。Chloe和來自女拔的好友劉平兒狹路相逢，劉平兒在頭100米領先，但Chloe在轉塘後即超越劉平兒，其後二人互有領先，最終Chloe游出PB（2分02秒）兼破紀錄。Chloe滿意自己的發揮，「我本身PB係2分04秒，其實都係上個月游到嘅成績，而家快咗兩秒再破埋紀錄，覺得今日自己自由式嘅狀態幾好。」

至於上午的壓軸項目200米混合泳，喇沙書院的劉平治（Benz）贏得男子甲組的冠軍，亦是他個人第一個學界紀錄，Benz感謝前教練及現任主教練以1000蝶打賭去激勵他，他更特別感謝前隊友莫啟迪，「多謝佢set咗一個咁快嘅紀錄，令到我有動力去追，上年佢游完青奧（青年奧運會）翻嚟都造到PB，多比賽唔等於會局限咗我哋嘅時間，多謝莫啟迪啟發咗我。」造出PB兼以快第二名近7秒完成比賽，這輛「學界賓士」認為自己尚有很大的進空間，「最尾拉車翻嚟，希望下星期嘅長池錦標可以改善到。他謙稱「要四式夾埋先贏到人」，將會繼續專注於個人混合泳。

經決賽日上午賽事後，男、女拔分別以273分及297分，暫列男、女子團體總成績第一位，力爭27及32連霸形勢樂觀，但能否以大滿貫姿態奪冠，還待下午積分雙計的接力賽。

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組決賽 各項新紀錄：

女子乙組 200米自由泳 2分02秒 鄭渝（瑪利曼中學）

男子甲組 200米自由泳 1分50秒11 卓銘浩（拔萃男書院）

女子甲組 200米自由泳 2分02秒60 何南慧（拔萃女書院）

男子甲組 100米背泳 57秒38 伍棹然（拔萃男書院）

女子乙組 50米自由泳 26秒03 黃詩婷（拔萃女書院）

男子甲組 200米混合泳 2分05秒98 劉平治（喇沙書院）

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