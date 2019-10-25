【總結】火箭首戰被消失　球迷入場撐莫雷

近排捲入在一片爭議聲中火箭，周五出戰今季NBA常規賽首戰，面對着「字母哥」安迪杜甘普領軍的公鹿，即使韋斯布克及占士夏登都有「雙雙」的貢獻，但主場迎來輸波結局。不過，有球迷穿上印有「Fight For Freedom」的黑色T恤入場，並舉牌支持火箭總經理莫雷。

莫雷涉港言論亦影響到NBA與中國合作的關係，有部份大陸傳媒(包括騰訊及網易等)沒有報導火箭的首戰消息，令這場比賽被消失。講番場比賽，上季MVP安迪杜甘普成功做出「三雙」，為公鹿射入30分13個籃板及11次助攻，協助球隊以117比111作客擊敗火箭，今季首戰旗開得勝。反觀火箭的兩位球星韋斯布克及占士夏登，其實都表現不俗，但未知有否受到莫雷事件的壓力，球隊在配合上好似有點不順，2018年MVP占士夏登射入19分14次助攻及7個籃板，而韋斯布克更攻入了24分16個籃板及7次助攻，可惜最後都未能為火箭响頭炮。

至於有李安納加盟的快艇，作客勇士續顯強勢，以141比122贏波兼取得兩連勝，李安納只落場21分鐘，得21分9次助攻及5個籃板；反觀新主場館未有為勇士帶來好運，其中史提芬居里11投2中得23分。

今日賽果(前者主場)

火箭 111:117 公鹿

活塞 100:117 鷹隊

勇士 122:141 快艇

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