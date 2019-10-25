破埋何詩蓓紀錄　淘氣孖妹鬥快又鬥笑

瑪利曼中學的鄭渝（Chloe）今日以2分02秒的成績，在學界D1泳賽女子乙組200米自由泳破紀錄兼贏第一，這個新PB更打破了港隊大師姐何詩蓓在2012年所造的13-14歲分齡紀錄。Chloe直言滿意成績，更覺是超額完成，在旁坐著、拔萃女書院的劉平兒即淘氣道：「我嬲你！」二人在泳池內是鬥得你死我活的對手，在泳池外則是無所不談的好知己。

鄭渝上月在泳總舉辦的分齡賽中，游出200米自由泳的PB（2分04秒50），Chloe也自言沒想過今日更將時間推前兩秒，她笑說是因為「平兒」在隔壁，「我知道她在我鄰線後都有點緊張，心裡希望不會被她拋離，但又矛盾地有點開心，因為游泳就是要有好對手才可使得自己更上一層樓。」「平兒」在旁邊點頭邊說：「我本來以追平這個紀錄為目標，誰料到又被你推前了，下年我或再一次挑戰失敗，因為沒有了這個逼我的對手。」現場即被一片笑聲包圍，連Chloe都忍不住答道，「一齊升上甲組吧！」她們之間的關係，是互相砥礪的好伙伴，是鞭策對方的一大指標，也是一起尋找美食的最佳拍檔，「我們先喝完珍珠奶茶才再游接力！」