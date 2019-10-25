地上最強現罩門　巴塞一項數據差絕32強

西甲班霸巴塞隆拿嘅傳控足球，威力無限，由球王美斯領導嘅大軍，戰鬥力肯定係歐洲最頂級。不過，睇番剛結束呢輪歐聯賽事，「地上最強」竟然有一瓣數據係32強之中最差，如果再唔改善，第時畀對手針對住嚟砌，都會幾大鑊！

巴塞日前喺歐聯分組賽作客布拉格斯拉維亞，結果喺形勢落入下風下，險勝2比1。睇番場波賽後數據，斯拉維亞全體球員嘅跑動距離，足足較巴塞球員多近15公里，結果喺對手人人跑多步不斷緊逼下，連技巧高超嘅巴塞群星都犯錯頻頻。

事實上，睇番今輪歐聯32強跑動數據，原來巴塞全隊跑動嘅100.4公里，竟然係32強之中最少一隊。至於巴塞嘅本土死敵皇馬，今輪班球員就跑咗107.4公里，都只係喺32強中排24位，算係冇咁羞家啦！相反，波底冇咁好嘅布拉格斯拉維亞，成隊就跑咗115.2公里，實行將勤補拙，結果佢哋嘅跑動距離就係今輪第4位，認真犀利。至於排喺跑動距離榜前三甲，就分別係利華古遜(121.1公里)、RB萊比鍚(117.5公里)同馬德里體育會(117.2公里)，睇嚟巴塞隊員同主帥華爾維迪真係要好好反省吓！

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