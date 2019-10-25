男拔女拔又玩晒　平治超速問你點頂

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組今日（25日）在九龍公園游泳池煞科，全日14項新紀錄當中，衛冕的拔萃男、女書院共佔10個，兩校分別以大滿貫姿態實現連續27及32年總冠軍，繼續稱霸學界。升班的香港國際學校取得突破成績，緊隨女拔及協恩中學，勇奪女子團體第三名，其中魏家韻以2分36秒69打破港隊「蛙后」楊珍美2013年造出的女子甲組蛙泳紀錄。

拔萃男書院「水霸王」卓銘浩（Michael）率先在甲組200米自由泳封王，將自己上年所創的紀錄再推前0.19秒，展開男拔的爭勝之路。Michael與喇沙的劉平治在首100米叮噹馬頭，但第二次轉塘後他即發力甩開對手，最後以1分50秒11破大會紀錄時間觸池，他其後在100自同樣爆發力驚人，以50秒66打破自己初賽造出的紀錄。

能夠在短時間內不斷提升，這位17歲港隊新星表示興奮，他希望可以在下星期的香港長池分齡游泳錦標賽中再挑戰自己，「希望可以游到1分50秒內，因為學界造到嘅成績係唔計落B標，只係計香港紀錄，所以希望下星期會游好啲。」中六的伍棹然是男拔另一位搶分功臣，最後一年學涯以兩項紀錄（甲組100背及4x50自接力）作結。男拔508分實現大滿貫，伍棹然大讚師弟肯為學校搏命：「他們好叻仔！大滿貫是意料之外，希望大家都有享受比賽，下年可以見到師弟們可以繼續贏下去。」

喇沙書院的劉平治（Benz）是今天各項紀錄中其中一個驚喜，他在200米混合泳游出2分05秒98，打破前隊友莫啟迪的紀錄，第一次寫下自己的個人紀錄。Benz感謝前教練及現任主教練以1000蝶打賭去激勵他，又特別感謝前隊友莫啟迪，「多謝佢set咗一個咁快嘅紀錄，令到我有動力去追，上年佢游完青奧（青年奧運會）翻嚟都造到PB，多比賽唔等於會局限咗我哋嘅時間，多謝莫啟迪啟發咗我。」造出PB兼以快第二名近7秒完成比賽，這輛「學界賓士」認為自己尚有很大的進空間，「最尾拉車翻嚟，希望下星期嘅長池錦標可以改善到。」擁有兩項混合泳香港青年紀錄的他謙稱，「要四式夾埋先贏到人」，所以未來將會繼續專注於這個項目。

女拔在雙計得分的接力項目贏得四面金牌，其中包括亞運代表、女拔隊長林凱喬與另一港將何南慧合作的甲組4x50米混合泳接力，另外何南慧和黃詩婷分別在兩個自由泳項目破紀錄奪冠，最終女拔在A、B及C Grade均贏得第一名，以總分569實現32連霸。女拔隊長關瑋寧賽後興奮地說：「今天有好多驚喜，經過今次賽事後，大家變得更團結，會互相扶持，希望可以保持這份感情。」

2019-2020年度「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組 各項新紀錄

男子甲組 100米自由泳 50秒66 卓銘浩（拔萃男書院）

男子甲組 200米自由泳 1分50秒11 卓銘浩（拔萃男書院）

男子甲組 100米背泳 57秒38 伍棹然（拔萃男書院）

男子甲組 200米混合泳 2分05秒98 劉平治（喇沙書院）

男子甲組 4x50米自由泳接力 1分33秒95（拔萃男書院）

女子甲組 100米自由泳 56秒74 何南慧（拔萃女書院）

女子甲組 200米自由泳 2分02秒60 何南慧（拔萃女書院）

女子甲組 200米背泳 2分36秒69 魏家韻（香港國際學校）

男子乙組 100米自由泳 51秒76 何肇倫（英華書院）

男子乙組 50米蝶泳 25秒45 何肇倫（英華書院）

女子乙組 50米自由泳 26秒03 黃詩婷（拔萃女書院）

女子乙組 100米自由泳 56秒51黃詩婷（拔萃女書院）

女子乙組 200米自由泳 2分02秒 鄭渝（瑪利曼中學）

女子乙組 4x50米自由泳接力 1分45秒65（拔萃女書院）

男子丙組 4x50米混合泳接力 1分54秒14（拔萃男書院）、1分55秒78（聖若瑟書院）

女子丙組 4x50米混合泳接力 2分02秒54（拔萃女書院）