菁英盃　標準流浪變陣鬥香港飛馬

「菁英盃」今日於小西灣運動場「雙料娛樂」，頭場下午2時30分上演A組賽事，由標準流浪對香港飛馬，尾場下午5時正鳴笛，B組的佳聯元朗與富力R&F重演上周港超聯戲碼。

標準流浪小組首戰因換人失誤「由和變輸」，教練團透露今仗會作輪換：「我哋都希望試多啲唔同球員，喺聯賽多啲球員用。」教練團表示早前曾在預備組聯賽觀察對方的年輕球員，認為同樣具備質素，惟經驗欠奉。球隊上仗聯賽1球僅負理文，教練團表示信心未有受損：「雖然戰果唔理想，但佢哋自己都感覺到踢得唔曳。不過表現唔錯係唔夠，我哋要成績，好似上場對理文咁，未能取分，你踢得幾漂亮都冇用。」

文彼得：望球員克服壓力

首度出擊菁英盃的香港飛馬，上仗聯賽在落後3球下，作客驚險踢和愉園，主教練文彼得指球員要學懂克服壓力︰「球隊面對一定嘅壓力，令球員信心同表現都差啲，呢個係球隊嘅弊病。」「文Sir」又表示陣中U22成員包括李藹軒、雷傑名、張憙延、邵昀俊及羅境曦，無論數目或經驗都不及流浪，但仍對他們寄予厚望︰「球隊操練上都有為U22嘅適齡球員加強安排，希望佢哋嘅心理質素可以『逼出嚟』。對手部分年輕球員屬常規正選，呢方面比我哋優勢，但我對我哋小將有信心。」