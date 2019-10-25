菁英盃　佳聯元朗富力R＆F再鍊過

上周在聯賽慘遭富力R&F大炒8球的佳聯元朗，今午菁英盃重遇對手，主教練陳文俊坦言士氣方面不太理想︰「失8球打擊就一定有，人哋狀態同發揮都好，我哋自己又出現問題，形成我哋好早就失波，霎時間處理同配合得唔好，未及調節又再失波。」「陳Sir」亦表示儘管在大敗富力一仗前，外界認為球隊季初表現其實不俗，奈何現實上戰績並不理想，因此就算法比奥等主力有微傷，仍會安排他們帶領着黃晉軒、鄧子均及梁煒峰等小將出戰。

楊正光：每場比賽都唔同

富力R&F在首場菁英盃分組賽不敵冠忠南區後，周中以5比3反勝和富大埔，主教練楊正光強調防守仍要改善︰「上半場表現有啲失望，防守上唔夠緊密同積極，失嗰3球絕對可以避免，幸好下半場調動後表現有改善，兩場入到13球當然有助信心提升，最緊要係入球分布夠散。」對於相隔一周再遇元朗，「光Sir」認為兩場賽事不可相提並論︰「過去嘅戰績只可作為參考，雖然我哋U22球員經驗較好，但我哋輪換人腳變動較大，相反元朗除3位U22球員外，佢哋會多用主力球員上陣，今場我哋喺陣容上都會有所微調，重要係保持球員嘅狀態，迎接之後比賽。」