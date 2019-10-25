【東體爭議】利物浦反足球踢法主宰未來？

足球世界戰術變化萬千，有時會有新戰術誕生稱霸球壇，有時又會有舊戰術復興，雄霸世界。近年由巴塞隆拿到曼城帶起嘅高位逼搶加傳控足球，踢法賞心悅目兼有效率，勁受球迷歡迎，亦有唔少球隊嘗試模仿。不過根據英超般尼領隊戴治所講，利物浦踢嘅長傳急攻「反足球」踢法，將會喺未來主宰球壇，你哋又認唔認同大腳長傳係贏波皇道？「紅軍」踢嘅進攻足球，又係咪只係大腳長傳咁簡單呢？

事實上，由戴治帶領嘅般尼，依家都係嘗試模仿利物浦去踢呢類長傳急攻足球，仲要唔少名帥都話唔易防範添！戴治話：「你唔會教班12歲以下球員去踢短傳小組配合嘛，嚟緊好快足球比賽會再由長傳球主導。英格蘭名將荷度係我見過最出色嘅傳波高手，但喺現代足球，如果個球員兩隻腳都係大炮，唔通你會同佢講，『對唔住，我只想你踢出10碼短傳』？我唔知點解要咁囉！」

咪以為戴治得把口亂吹，佢引用咗利物浦喺上屆歐聯決賽，點樣用長傳制勝：「試睇吓上季利物浦喺歐聯決賽傳球數據，佢哋傳球成功率係67%，成場波佢哋只傳280腳，但係呢種『反足球』踢法贏咗歐聯冠軍，而嗰場波敗方熱刺傳球係達到500次囉！」

般尼同利物浦今季都係鍾意用長傳進攻嘅球隊，強如曼城近年對住般尼都有時陷於苦戰，哥迪奧拿曾經講過：「般尼嘅長傳衝撞踢法好難防守，佢哋嘅球員比我哋高，第二點嘅爭搶都好勁，我哋必須加強對呢類球隊嘅防守。」就連熱刺領隊普捷天奴都一樣驚驚：「般尼踢法好簡單，但你想要好似佢哋踢到咁簡單同高效其實好難，佢哋嘅長傳球運用合理，而且幾個高佬都可以爭第2點！」

普帥咪講出重點囉！你估一句長傳大腳就好容易？如果好易，就隊隊都利物浦啦！至於長傳係咪最有效，大家唯有放長雙眼睇啦！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。