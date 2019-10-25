輸波一樣寸得起　霸氣伊巴謙莫域神總結

美職老牌勁旅洛杉磯銀河今晨喺季後賽以3比5不敵同市死敵FC洛杉磯，除咗球隊正式出局之外，亦可能係陣內皇牌球星伊巴謙莫域喺美職嘅最後一場賽事，事關「呂布」同銀河張約會喺今年底屆滿，而佢去留仲未定。輸波之後，呢位瑞典神鋒接受訪問，依然維持佢一貫寸爆作風，佢話自己帶挈美職，甚至係FC洛杉磯射手卡路士韋拿畀全球認識。「呂布」話冇咗佢，真係搵鬼理你美職喎！

講到去留問題，38歲嘅伊巴謙莫域話：「你知啦，我好貴嘛！講笑啫，我去留同錢冇關，我份約仲有2個月先到期，嚟緊睇吓有咩事會發生啦！如果我留低，對美職梗係有好處，因為全世界都會關注佢；但如果我走人，唔會有人記得美職係乜囉！」

「呂布」補充：「依家咁講可能太早，但其實今場可能係我喺美職最後一場比賽。我令FC洛杉磯更加出名，唔係咩？我令卡路士韋拿都更加出名啦！你自己諗吓，如果我走咗，呢度會點？」

講番銀河出局，呢位瑞典名將認為前面入埋唔夠後面輸，係佢哋出局關鍵，「呂布」話自己好失望。至於話卡路士韋拿幫FC洛杉磯入嘅第2球有越位之嫌,「呂布」寸爆話：「你估我唔知咩，只係球證唔知啫！可能係VAR球證喺樓上同魔術手莊遜飲緊咖啡啦！」連入場睇波嘅魔術手都玩埋，伊巴謙真係大膽喎！

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