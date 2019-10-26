恭喜！曼城小將菲爾科頓入健力士呀！

曼城陣中粒粒皆星，個個都有非凡球技，不過講到要做世界第一，暫時都未有邊個做到好似世界足球先生之類。不過，今日佢哋陣內終於出咗個世界第一，呢個就係只得19歲嘅菲爾科頓，事關健力士世界紀錄大全今日就確認咗佢喺2018年代表曼城贏得英超，係史上最年輕英超冠軍得主，打破咗另一位前曼城球員基捷基治嘅紀錄，認真威水呀！

其實講起菲爾科頓要破紀錄，真係一啲都唔易，事關佢喺2018年5月，聯賽煞科戰對修咸頓係必須要上陣，儲夠全季至少5次上陣紀錄，佢先可以領取英超冠軍獎牌。好彩，哥帥雖然喺季尾對哈特斯菲爾德同白禮頓場波都冇起用科頓之後，去到煞科戰肯畀呢位U17世界盃冠軍得主後備登場，先可以17歲350日，成為咗史上最年輕嘅英超冠軍得主。

對於自己成為健力士世界紀錄保持者，科頓話：「我真係勁開心，唔係有人話我知，我根本乜都唔清楚。能夠被確認真係好，我擁有一個世界紀錄真係好型囉！」

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