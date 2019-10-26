曼城後防又傷2件　鬥唔到利物浦！

今季力圖完成英超3連霸嘅曼城，後防一直出現問題，成為「十字兵」重災區，洛迪卡斯簡迪同辛真高，分別要傷4周同6周，2個星期後藍月亮就要對利物浦，領隊哥迪奧拿梗係笑唔出啦。

高柏尼離隊、拿樸迪長傷，史東斯又曾經傷過一排，奧達文迪接連派膠，曼城中堅位堅係多災多難。近仗哥帥嬲嬲哋搵洛迪、費蘭甸奴2個中場打中堅，本身都發揮唔曳，點知上仗歐聯對布拉格斯拉維亞，洛迪又傷埋，依家確定咗要抖成個月，所以哥帥唯有再用奧達文迪或史東斯，去搭費蘭甸奴塞中堅位。

左閘辛真高膝頭出問題，已飛到巴塞隆拿做手術，要抖到12月初。雖然班捷文文迪已復出，但佢出名玻璃腳，望就望佢唔好再傷。2周後曼城就要作客利物浦，後防唔見咁多人，都咪過話唔危。今晚曼城主場鬥阿士東維拉，就睇吓後防會唔會又瀨嘢喇。

直播表

周六12:05pm 日聯盃 北海道札幌岡薩多 Vs 川崎前鋒 有線662、602台

周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 阿德萊德聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六7:00pm 德乙 漢堡 Vs 史特加 on.cc 東網

周六7:30pm 英超 曼城 Vs 阿士東維拉 Now 621、611

周六9:00pm 意甲 萊切 Vs 祖雲達斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 柏林聯 Now 671、Fox +；有線652、612台

周六9:30pm 德甲 史浩克04 Vs 多蒙特 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 錫菲聯 Now 621

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 愛華頓 Now 622

周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 般尼茅夫 Now 623

周六10:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 馬略卡 Now 632

周六11:30pm 法甲 里爾 Vs 波爾多 無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 帕爾馬 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日0:30am 英超 般尼 Vs 車路士 Now 621

周日0:30am 西甲 華拉度列 Vs 伊巴 Now 632

周日0:30am 德甲 利華古遜 Vs 雲達不來梅 Now 672、Fox +；有線653、613台

周日2:00am 法甲 里昂 Vs 梅斯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:45am 意甲 熱拿亞 Vs 布雷西亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 畢爾包 Now 632、611