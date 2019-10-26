華Dee艾約斯戴帽　李城贏聖人9蛋！

史上最強李斯特城，英超作客狂數修咸頓9:0！狐狸今戰打出超水準，於開賽初段已打多1個下，占美華迪、艾約斯佩雷斯齊齊大演帽子戲法，加上占士麥迪臣攻入靚罰球、芝維爾及泰利文斯各建一功，贏到對手9球，全取3分下壓過曼城，升到聯賽榜第2位。呢隊李城踢法悅目，既機動又有效率，整體戰鬥力比3年前爆大冷奪取英超冠軍嗰一隊，堅有過之而無不及！

李城本季表現出色，中前場個個打得，但今場作客聖人，應該冇人諗到會贏咁多。雖然現場非常大雨，但李城一開賽已反客為主，10分鐘憑左閘芝維爾門前執雞打開紀錄。12分鐘賴恩貝特蘭踩中艾約斯，球證直紅趕佢出場，李斯特城展開大屠殺。

17分鐘哈維班尼斯地波傳中，皮球輾轉去到禁區頂，泰利文斯狂抽拉開比數。今季由紐卡素加盟嘅艾約斯，之後接傳隊友妙傳抽近柱入網，跟手芝維爾左路傳送妙到毫巔，艾約斯窄角度第一時間射入成4:0。人衰行路打倒褪，主隊禾特普斯無啦啦頂個波到門前，華Dee扣過吉田麻也輕鬆射入，半場已贏到5:0。

換邊後李城完全冇諗過放軟手腳，哈維班尼斯靚吊入禁區，艾約斯左腳抽成6:0，打唔夠1個鐘頭已戴帽。58分鐘芝維爾再度助攻，左路出波畀華Dee頂成7:0。85分鐘李城於禁區頂博得罰球，麥迪臣主射彎過人牆入網成8:0。去到補時階段華Dee博老命殺入禁區被剷跌，球證直指12碼點，華Dee主射搞掂成9:0，同艾約斯齊齊大演帽子戲法。李城10戰6勝2和2負積20分，壓過曼城1分升上第2位，不過就打多1場。李城幾乎贏到雙位數字盡顯霸氣攻力極強，整體戰鬥力實在比3年前更進一步，本季肯定係爭前四有力競爭者。

話李城勁過3年前有數據支持，15/16年球季李城頭10場聯賽，比本季攞少1分；另外李城贏足9球，追平咗曼聯95年贏葉士域治9:0嘅英超最大差距羸波紀錄；此外呢次李城係作客贏波，更創下131年來英格蘭頂級聯賽，作客最大勝仗紀錄，認真犀利！

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