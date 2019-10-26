【賽後解碼】多謝曼聯！李城下季歐聯見

延伸閱讀：

【創131年紀錄 李城贏聖人9蛋！】

李斯特城作客狂數修咸頓9:0，創下英超史上作客最大勝仗，亦係131年來英格蘭頂級聯賽最大作客勝仗，反映球隊質數一流，如果到季尾殺入前四、取得下屆歐聯資格實在毫不出奇。李城本季於羅渣士帶領下，打出行雲流水嘅進攻足球，前中後三線非常平均，整體戰鬥力極強：而且班波非常當打，幾名中前場主力仲有得進步，球隊今季全面升級，實在要多謝曼聯。

上季中羅渣士成李城主帥，呢位前利物浦領隊，曾帶領紅軍狠狠衝擊英超冠軍，其後於蘇超協助些路迪贏盡所有冠軍，實在係有料到。到今夏曼聯以8000萬鎊重金收購哈利馬古尼，羅渣士用土耳其中堅蘇恩古頂替，完全冇無縫接軌；佢用呢筆錢分別正式購入泰利文斯、艾約斯佩雷斯同另一比利時國腳丹尼斯普拉特，前二者已經成球隊主力，泰利文斯已有3個聯賽入波，艾約斯今仗更戴帽，當丹尼斯普拉特都打起埋，李城將更加恐怖。

李城16年創下英格蘭足球史上其中一個最大神話，爆大冷贏得英超冠軍，當年於雲尼亞里麾下後防滴水不漏，再配以尼高路簡迪於中場掃蕩、馬列斯同占美華迪於前線攻堅，當然有不俗戰鬥力；但今季李城整體實力更平均，泰利文斯同占美麥迪臣於中場充滿創造力，尼迪迪中場掃蕩愈造愈成熟，加上芝維爾已成英超其中一個最佳左閘，李城進攻有條不紊；再配合左翼哈維班尼斯彈起，李城已完全打出進攻套路。華Dee寶刀未老，現已取得9個英超入球，目前壓倒阿古路同譚美阿巴謙領先射手榜，李城現時信心十足，聯賽10戰過後，上到聯賽榜次席極有說服力。

相比起曼聯、熱刺沉淪，阿仙奴後防滿布炸彈，車路士年輕並不穩定，李城實在有資格挑戰英超前四。

延伸閱讀：

【創131年紀錄 李城贏聖人9蛋！】

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。