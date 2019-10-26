利物浦打贏官司　一剔助買麥巴比！

本季力爭圓夢、希望首奪英超冠軍嘅利物浦，同波衫贊助商New Balance嘅官司已經結束，當地法院判利物浦勝訴，紅軍來季將開始同NIKE合作，每年收入預計達7000萬鎊。有傳NIKE將會出錢又出力，拉攏旗下球星加盟紅軍，利迷已經開始FF，希望於一剔牌嘅幫助下，下個夏天購入巨星基利安麥巴比或查頓辛祖！

利物浦同NB嘅贊助合約將於本季尾結束，紅軍希望轉同NIKE合作，但球會同NB訂明，如果後者所出新約條件可同新贊助商睇齊的話，可有優先續約權。NIKE同紅軍訂明嘅條件，每年將畀3000萬鎊予紅軍，NB方面表明會出同一剔相同價錢，希望可繼續贊助紅軍。但利物浦認為NB嘅全球銷售網絡比一剔細得多，而球會亦可從一剔身上，每年取得波衫淨銷售量嘅2成收益，加上各種其他贊助，紅軍每年收入將高達7000萬鎊，故不惜同NB對簿公堂。

最後法院判利物浦勝訴，故幾可肯定下季紅軍將着上NIKE波衫落場。NIKE不嬲鍾意旗下贊助球星，加盟自家贊助球會，之前就曾拉攏菲臘比古天奴，由紅軍轉會巴塞隆拿，所以利迷都希望NIKE出年夏天發功，協助紅軍收購基利安麥巴比或查頓辛祖，而外國傳媒BT SPORT，亦趁熱鬧整咗張麥巴比着上紅軍波衫嘅設計圖片出嚟，再註明「#Mbappe2020」，更加令利物浦球迷歡喜若狂。

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