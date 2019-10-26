【有片】球員未落場 點先輸到12碼？

足球比賽出現12碼正常不過，但犯摫球員根本未出場作賽、竟然累球隊輸極刑，你又見過未先？周五深夜東網直播嘅德乙基爾主場對波琴，就出現呢個過癮情況。當時波琴前鋒抽射離譜斜出，基爾本身應該得到龍門球；點知喺場邊熱身嘅中場球員艾巴雲，竟然多腳踢返個波入去，球證睇完VAR後，確認艾巴雲掂波位置在場區入面，最後畀咗個12碼波琴！

事件發生喺38分鐘，波琴射手簡禾拿壓入禁區近門一射，點知完全無譜直出底線，在場球員都擰番轉頭，諗住等主隊門將開龍門球繼續比賽。當時咁啱有幾個基爾後備球員喺底線附近熱身，23歲嘅艾巴雲見個波去到面前，就多腳截停個波，諗住幫球隊慳番啲執波時間。

點知咁就出事喇，最後球證要睇VAR，終於肯定艾巴雲掂波嘅時候，個波未完全過晒底線，球證都冇第二個選擇，唯有判罰12碼，簡禾拿操刀一射入網，半場就為波琴戲劇性扳平。好似基爾球員冇受打擊，換邊後入番球贏2:1，唔係艾巴雲畀球迷溶咗都似！

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