史達寧阿古路狂屈機　泰利有冇計？

周六(26日)超早場大戰，由曼城主場對阿士東維拉，曼城依家喺聯賽榜排第2，要力追一哥利物浦，今場肯定會搏命，佢哋今季9場入29球，平均每場入3球以上，問你怕未？

藍月亮周中喺歐聯大炒阿特蘭大5比1，史達寧同阿古路都Fit到漏油，就算換上加比爾捷西斯落場咪又係唔憂入波。由英格蘭一代中堅泰利擔助教嘅維拉，睇怕都好難招架。

再睇埋曼城近2次對阿士東維拉，都大勝4:0，史達寧都取得入球，博3.5球入球大應該冇甩拖，可以考慮補埋4:0波膽。

直播表

周六12:05pm 日聯盃 北海道札幌岡薩多 Vs 川崎前鋒

有線662、602台

周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 阿德萊德聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六7:00pm 德乙 漢堡 Vs 史特加

on.cc 東網

周六7:30pm 英超 曼城 Vs 阿士東維拉

Now 621、611

周六9:00pm 意甲 萊切 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 柏林聯

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六9:30pm 德甲 史浩克04 Vs 多蒙特

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 錫菲聯

Now 621

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 愛華頓

Now 622

周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 般尼茅夫

Now 623

周六10:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 馬略卡

Now 632

周六11:30pm 法甲 里爾 Vs 波爾多

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs 帕爾馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日0:30am 英超 般尼 Vs 車路士

Now 621

周日0:30am 西甲 華拉度列 Vs 伊巴

Now 632

周日0:30am 德甲 利華古遜 Vs 雲達不來梅

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日2:00am 法甲 里昂 Vs 梅斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:45am 意甲 熱拿亞 Vs 布雷西亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 畢爾包

Now 632、611

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