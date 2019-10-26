奇迹！舒米高父子跨時空創紀錄

李斯特城喺周六(26日)凌晨英超作客以9:0大勝修咸頓，追平曼聯喺1995年創下嘅英超史上最大勝仗紀錄，當年紅魔鬼主場以9:0狂炒葉士域治。

最令人嘖嘖稱奇係該仗曼聯把關嘅門將係舒米高，今次協助李斯特城創造歷史嘅門將係佢嘅囝囝卡斯柏舒米高，兩父子跨時空做出同樣壯舉。

另一邊廂，修咸頓門將安格斯根恩亦創造紀錄，但卻係悲情紀錄，佢今場失咗9球，同爸爸白賴仁根恩成為英超史上第一對單場失7球或以上嘅「父子兵門將」，因為26年前，白賴仁根恩為諾域治把關，以1:7輸畀布力般流浪。

英超史上懸殊賽果一覽

2019年10月 修咸頓 0:9 李斯特城

1995年3月 曼聯 9:0 葉士域治

1999年9月 紐卡素 8:0 擊敗錫周三

2019年9月 曼城 8:0 屈福特

2009年11月 熱刺 9:1 韋根

2011年8月 曼聯 8:2 阿仙奴

2010年11月 曼聯 7:1 布力般流浪

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