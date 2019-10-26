有乜嘢比吞9蛋更慘？修咸頓等輸雙位數

修咸頓0:9輸畀李斯特城，創下英格蘭頂級聯賽131年以來最大主場敗仗，原來噩夢先至啱啱開始，因為修咸頓未來2場賽事仲難踢，先係英聯盃作客曼城，都仲未夠刺激，跟住英超又係作客曼城，隨時又輸鑊甘，再破紀錄都唔出奇。

曼城由哥迪奧拿執教之下，成為英超最強攻力球隊，前季聯賽入106球，上季入95球，今季9場都入咗29球，包括主場大炒屈福特8:0，該仗曼城上半場已經領先5:0，如非下半場有所鬆懈，贏到10球都唔奇。

以修咸頓目前頹勢，連續2場作客曼城，就算英聯盃唔大敗，恐怕之後英超都頂唔住，因為曼城依家要力追榜首利物浦，踢英超肯定場場去盡。

修咸頓上次作客曼城，大敗1:6，嚟緊會唔會輸夠0:10甚至更多仲未知，但領隊夏辛侯迪過埋呢兩場，應該都要執包袱。

修咸頓未來2場賽程

30/10 英聯盃作客曼城

02/11 英超作客曼城

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