【總結】將球衣獻父親　艾榮：這是我家

籃網當家球星艾榮日前在新賽季開幕戰狂轟50分，接受訪問時更加揚言「接管紐約」，搶盡風頭。「紐約打吡」今天（26日）終於上演，籃網主場迎戰紐約人，整場比賽火藥味濃厚，曾因爭球導致雙方衝突。最終籃網憑著艾榮再轟26分5助攻3抄截，包括關鍵時刻的逆轉三分球，以113：109險勝紐約人。

儘管艾榮表示「會讓紐約市民變成籃網球迷」，但今天籃網主場館內，仍然擠滿了紐約人的支持者。開局不久，當艾榮站上罰球線，便傳來陣陣噓聲，籃網球迷不甘示弱，反擊道：「我們得到了杜蘭特和艾榮，你們只是妒忌。」半場結束前1分鐘，衝突蔓延到賽場。艾榮上籃受阻跌倒，紐約人大前鋒樸迪斯見狀上前，試圖搶走艾榮手中的球，籃網搖擺人普林斯隔開兩人，期間雙方球員互相拉扯推撞。

不過籃網成功笑到最後。上半場結束，籃網領先64：51。紐約人隨後吹起反擊號角，更在完場前3分多鐘，憑著艾寧頓連續射進三分球，反超前109：106。最後1分鐘艾榮挺身而出，先後命中中距離和三分球逆轉，帶領籃網以113：109險勝這場「紐約打吡」，亦是主場首次勝利。艾榮賽後脫下球衣送給父親，場面溫馨。

另外，湖人以95：86擊敗爵士，同樣迎來主場首勝。勒邦占士貢獻32分10助攻7籃板的「雙雙」數據，星級新援安東尼戴維斯也交出21分7籃板，外加5封阻，一洗揭幕戰不敵快艇的陰霾。

今日賽果(前者主場)

塞爾特人 112:106 速龍

黃蜂 99:121 木狼

籃網 113:109 紐約人

雷霆 85:97 巫師

灰熊 102:110 公牛

塘鵝 116:123 獨行俠

金塊 108:107 太陽 (加時)

帝王 112:122 拓荒者

湖人 95:86 爵士

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