曼聯冬季想簽佢　球迷聽完爆粗

曼聯今季攻力疲弱，盛傳將於明年1月轉會市場重開後，簽入進攻球員，除咗祖記前鋒文迪蘇傑之外，拜仁慕尼黑中場湯馬士梅拿都係主要目標。不過，曼聯球迷認為呢位30歲德國國腳只會係「小豬2.0」，簽嚟都冇用。

湯馬士梅拿過去10年大部分時間係拜仁同德國隊主力，但近兩年狀態明顯下滑，已經被國家隊棄用，佢喺今季8場德甲亦只有3場擔任正選，所以明年1月好可能離隊，曼聯「求才若渴」唔理咁多，計劃簽入湯馬士梅拿試試。

不過，大部分曼聯球迷認為湯馬士梅拿年齡唔細，又無復當年之勇，情況似曼聯2015年向拜仁簽入當時已經31歲嘅「小豬」舒韋恩史迪加，結果令人失望，佢第一季英超只上陣18次，第二季中途就離隊去美職搵食。

如果曼聯今次簽入湯馬士梅拿，恐怕只會係「小豬」嘅翻版。不過，國際米蘭都對湯馬士梅拿有興趣，所以就算曼聯想簽佢，都未必可以得手。

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